Los participantes se sinceran ante el estreno de 'Bailando con las estrellas': de su mayor miedo, al miembro del jurado que más les impone

Ya han sido confirmados todos los participantes de ‘Bailando con las estrellas’ y no cabe duda de que el cartel es de auténtico lujo. Hay representantes de casi todas las disciplinas artísticas, del mundo del deporte y, también, rostros muy conocidos de la televisión.

La famosa intérprete de ‘Antes muerta que sencilla’ asegura que no tiene miedo a enfrentarse a la disciplina del baile y que se encuentra bastante “tranquila”: “Me asusta caerme, sobre todo por mi madre, que sufre mucho cuando estoy en un escenario por si me caigo”.

La diseñadora de joyas asegura que hay algo que le provoca especial intranquilidad antes del estreno de ‘Bailando con las estrellas: “Nunca he hecho nada en televisión y me bloqueo un poco con las cámaras. Quiero ser yo misma y demostrar quién soy, es mi meta”, declara.

La diseñadora parece tener algo de miedo ante su inminente debut como bailarina: “No tengo ni idea de bailar”, declara. “Esto me puede ayudar mucho para estar más fuerte, más sana, más delgada y coordinarme mejor. Creo que es muy sanador el baile”, asegura.

Ágatha Ruiz de la Prada se reencuentra con muchos amigos en este programa, como Boris Izaguirre y Antonia Dell’Atte, miembros del jurado, a los que les hace una petición: “Espero que me apoyen y que no me critiquen mucho”.