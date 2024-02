Jonan Wiergo se convierte en Jack Sparrow y logra reconciliarse con el jurado: "Hoy sí hemos disfrutado viéndote"

La tensión entre Jonan Wiergo y su maestro de baile David Díaz con el jurado crece por momentos. La pareja no se muestra conforme con las valoraciones de los expertos y ambos creen que no se puntúan correctamente sus actuaciones. En las últimas noches de baile Jonan no ha logrado convencer a los expertos, ¿lo conseguirá con este séptimo baile?