"De pequeño me caí en un pilón en el que abrevaban los animales en la finca de mi padre, bajo el agua no peleé, me dejé hundir. No tuve miedo, ni ansiedad, ni necesidad de respirar, solo sentía una paz inmensa. Me sacaron creyendo que me estaba ahogando, pero yo me hubiera quedado allí toda la vida". Con estas primeras palabras comienza el biopic autorizado por el cantante.