Una de las cosas más fascinantes del descanso son los sueños. Aunque no siempre lo recordemos, todos soñamos cada noche , salvo aquellos que padecen un desorden REM, que no pueden hacerlo. La totalidad de los sueños se producen en la fase REM. En esta fase, nuestros ojos se mueven rápidamente y las ondas cerebrales son muy parecidas a las que tenemos cuando estamos despiertos. Pero hay muchas cosas sobre el descanso y el sueño que no conoces, por eso vamos a contarte cinco curiosidades sobre el sueño que te descubrirán algunos detalles interesantes sobre este mundo tan fascinante y desconocido:

Si puedes ver la cara de las personas con las que sueñas es porque las has visto en algún momento de tu vida. Ya sea la de un amigo, un famoso, un familiar o alguien que se te ha cruzado por la calle, solo soñarás con el rostro de las personas si las has visto con tus propios ojos, al menos una vez en tu vida. Los estudios revelan que es imposible soñar con la cara de alguien que no existe o que simplemente no conoces.