Fran, el nieto de Julián Muñoz, habla como nunca: de Isabel Pantoja a las visitas a su abuelo a la cárcel

Fran, el mayor de los nietos de Julián Muñoz, quería estar presente en el plató de ‘¡De Viernes!’ en la noche en la que se emitía la entrevista que concedía su abuelo tan solo 21 días antes de morir, que este no quería que saliera a la luz hasta después de su muerte.

“No son los mejores momentos”, aseguraba Fran, que afirmaba haberse despedido como quería de su abuelo: "Tuvimos esa suerte pero, al final, uno no se queda tranquilo del todo". Despedida en la que estuvo toda la familia unida: "Estábamos todos alrededor de él, se fue apagando poquito a poco, se fue tranquilo y en paz". Al que más echa de menos de su abuelo: "Todo, los ratos con él, que me llame, su sonrisa...

"Mi abuelo no quiso mal a nadie, pero si es verdad que a mi abuelo no le quisieron bien en su momento, igual que él no supo querer bien en su momento, pero no creo que tuviera malas intenciones para nadie", decía Fran en su primera vez en un plató, que aseguraba que su abuela Maite Zaldívar, en estos momentos, "está destrozada".

¿Cómo vivió la boda de sus abuelos hace unos meses?

Apuntando directamente a su abuela Maite como la "artifice" de que su abuelo volviera a estar en familia y todos unidos de nuevo: "Digo que es el pilar de nuestra familia y que, gracias a ellas, somos la familia que somos. No puedo estar más orgulloso de ella".

Como también nos contaba cómo vivió la segunda boda de sus abuelos, hace tan solo unos meses: "Nos fuimos a comer, como cualquier familia, fue una muestra de cariño para mi abuelo porque era lo que él quería". "Sé quién es mi familia, sé por qué ha sido todo y quién quiera que nos crea y quién no, que no nos crea".

Este, hablando del tema de las memorias, aseguraba no tener ni idea del contenido de las 600 páginas que su abuelo ha dejado escritas, pero algo sí tenía claro: “Te puedo decir que a mi abuelo le encantaba escribir, siempre lo dejaba todo escrito. Sé que contará la verdad".

Recuerda los momentos en los que fue a visitar a su abuelo a la cárcel

El que también recordaba los momentos en los que, de muy pequeño, iba a ver a su abuelo a la cárcel: "Tengo algunos recuerdos, me tocó vivir esa circunstancia porque yo quería ver a mi abuelo y él quería verme a mí. Siempre me acompañaban mi madre y mi tía. Siempre lo han intentado llevar con naturalidad, en ese momento te da igual dónde esté, lo que quieres es verle".

Fran, sobre Isabel Pantoja: "No se habla de ella en casa"

Cuando le preguntaban por Isabel Pantoja este explicaba que, como hace su abuela, también toca madera cuando suena el nombre de la tonadillera: "En casa no se habla de ella". Tema del que aseguraba que no vivió los malos momentos que pasó su abuela con esto: "Si tenían que hablar algo intentaban hacerlo cuando no estuvieramos nosotros".