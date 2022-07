Reprocha a su hermana haber apoyado a su cuñado cuando se separó: "Me has fallado mucho"

Inma y Marta llevan dos años sin hablarse: la segunda está muy dolida y decepcionada.

Inma apoyó a su cuñado y no a su hermana durante la separación.

Marta reprocha a su hermana no haberla apoyado cuando lo ha necesitado.

Mari y Miguel llevan casi 55 años juntos y gracias a sus hijos, han podido celebrar sus bodas de oro. Pero no todo es alegría en esta familia, pues su hija Inma no se habla con su hermana Marta. Ella llega a ‘Déjate querer’ dispuesta a darle un mensaje a sus padres, pero lo que no sabe es que allí se encuentra Inma, que tiene algo que decirle.

“Te echo mucho de menos, te quiero mucho y has estado conmigo siempre que me has hecho falta y ahora me haces falta tú. Quiero que volvamos a ser como antes, yo te necesito”, son las palabras de Inma a su hermana.

El reproche a su hermana cuando le pide perdón: “Te he necesitado y no has estado”

“Yo también te he necesitado mucho y no has estado nunca. Cuando creíamos que ibas a estar, me daba cuenta de que no. Pero bueno, somos hermanas, nos queremos. Yo siempre he estado para ti y tú me has fallado mucho a mí”, son las duras palabras de Marta, que considera que ha estado más para sus amigos que para su familia.