La historia de amor de Luis Fonsi y la cordobesa Águeda López: "La empecé a hablar por Facebook"

“Conocí a mi flaquita bella en Miami”, confiesa el artista, que reconoce que estaba pasando por un complicado proceso de divorcio en ese momento y no tuvo contacto con la modelo más allá de aquel encuentro. Pero pasó el tiempo y quiso contactar con ella a través de Facebook .

Después de eso, hubo varias cenas románticas en restaurantes discretos para no llamar la atención, aunque Luis Fonsi no recuerda exactamente dónde y cuándo tuvo lugar su primera cita. El cantante visita a menuda Córdoba y se la conoce perfectamente: “España es mi segunda casa”.

Luis Fonsi reconoce que su relación con su mujer “es muy bonita” y cuando tiene que resaltar algo de Córdoba y Andalucía no se lo piensa dos veces: “Ese friíto tan rico que hace en Córdoba en verano (bromea). Me gusta caminar por las calles, comer, la gente te recibe siempre con buen ánimo, con una sonrisa y un abrazo… y así soy yo. Relajado, nada formal, me gusta hablar con la gente”.