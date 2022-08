La llamada desesperada de una madre a su exmarido: "Hazle caso a tu hijo"

Madre e hijo hacen un llamamiento para que su exmarido tenga relación con su hijo.

El padre no acude al reencuentro y decide ignorar la llamada de su hijo.

El mensaje de Andreu a su padre: "Sabes dónde vivo. Tú mismo".

Eva quiere sumarle a su hijo Andreu momentos felices con su padre, así se lo ha confesado a Toñi Moreno. Quiere que su exmarido le haga caso al hijo que tienen en común. Él tiene ya 22 años “pero es un niño delicado que ha sufrido mucho. Le ha tocado vivir una vida muy dura pero qué mínimo que dedicarle ratitos”.

Nuestra invitada se ha puesto en contacto con su ex en varias ocasiones, pero siempre pone alguna excusa: “Para mi hijo, siempre está ocupado”. Y es que lleva 8 años sin ver a su hijo. “Deja de castigarte. Si tu padre no quiere tener relación contigo, tú no has hecho nada”, le dice Eva a su hijo en su reencuentro en plató.

Andreu reconoce que su padre le ha hecho mucha falta en muchos momentos de su vida. De hecho, su deseo en su 18 cumpleaños era que este estuviera a su lado. Pero, una vez más, el padre ha vuelto a decepcionar a esta madre y este hijo, pues ha decidido no aceptar la invitación del programa: “No me viene de sorpresa, me lo esperaba”, confiesa él.

El mensaje de Andreu a su padre

El joven decide enviarle un mensaje a su padre, en vita de que no ha acudido a su llamada: “Lo he intentado de todas las maneras, veo que sigues en tu línea. Si es por lo de tu hermana, tú no tienes culpa, ni pinchas ni cortas, pero si alguna vez se te enciende la luz, tú que eres tan emparanoiado, sabes donde vivo. Tú mismo”.

El mensaje de Eva a su exmarido