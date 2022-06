Así fueron las primeras horas de Alicia Hornos tras la desaparición de su hija: “Encontré un charco de sangre y al lado un arrastramiento”

Rocío Wanninkhof desapareció el 9 de octubre de 1999. Aquel día fue sábado y se celebraba la Feria de Fuengirola. Su madre, Alicia Hornos, ha recordado cómo vivieron esas primeras horas en las que su hija no volvía a casa: “Eso no había pasado nunca. No dormí, estaba preocupadísima”.