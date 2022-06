El desgarrador testimonio de otra de las víctimas de Tony King: "Quiso quitarme el bikini pensando que estaba muerta"

" Era el día de San Juan . Yo estaba en la playa con mis amigos. Fui a buscar el coche y allí me atacó. Yo iba a abrir mi coche y cuando estaba de espaldas escuché pasos. Me dio golpes hasta dejarme casi inconsciente. Cuando creyó que estaba muerta trató de quitarme el bikini. Ahí me di la vuelta y al ver que no podía reducirme se marchó. Se montó en otro coche, en el que estaba otra persona, y se fue. Se le calló un cuchillo dentro de mi coche", detalla.

"Lo denuncié ante las autoridades, pero no me sentí bien atendida. La persona que me tomó declaración solo estaba interesada en si me había violado o no. Me dijeron que no iban a interesarse por las huellas del cuchillo porque solo tomaban muestras cuando había muertes", explica.