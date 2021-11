Uno de los aspectos que más impactó a la opinión pública sobre la desaparición y muerte de Rocío Wanninkhof fue lo relacionado con el plano sentimental de la acusada. Tal y como los investigadores del caso desvelaron semanas después de la desaparición de la joven, Dolores Vázquez y Alicia Hornos , la madre Rocío, habían mantenido durante años una relación sentimental pese a que ya no la mantenían en el momento del crimen. Se hizo de esta manera pública la relación que durante años habían tenido las dos mujeres.

Ahora, 20 años después y gracias al documental 'Dolores Vázquez: la verdad sobre el caso Wanninkhof', es la propia Alicia Hornos la que cuenta cómo era la relación que las unía : “Yo a Dolores la conocí en la fase en la que yo me estaba divorciando de mi exmarido, ella compró una casa al lado de la mía” . Según Alicia, con el tiempo fue conociendo cada vez más a la que se había convertido en su vecina: “Vi por la ventana tendiendo a una mujer muy llamativa, morena, con los ojos muy grandes , empezamos a hablar y nos fuimos conociendo”.

Alicia cuenta entre risas que con Dolores quedaba cada tarde para tomar el té y que la relación de amistad se hizo muy intensa: “Ella me ayudaba mucho con los niños porque yo me acababa de separar, cuando yo llegaba de trabajar ella ya me tenía a los niños hasta bañados”.