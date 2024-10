Jorge Javier alucina con la historia de Ana Belén, que quiere encontrar a su hermana biológica: “Me quedo anonadado”

Jorge Javier entrevistaba a la invitada en una de las salas del programa, a solas, y no salía de su asombro al conocer su historia . Ana Belén, muy emocionaba, contaba que no se dio cuenta de que era adoptada hasta los 16 años y lo duro que fue la convivencia con sus padres adoptivos.

“Cuando fui creciendo me di cuenta de que no era normal lo que hacía mi madre. Me llegaba a esconder la comida debajo de la cama o se iba de vacaciones y me dejaba dos semanas sin comida”, contaba la invitada.