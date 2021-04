El 'zasca' de Ari a Sobera

En el primer programa les hemos visto bromear y Sobera aprovechó la ocasión para vacilarla. Ari estaba mostrando unos cascos antirruido cuando el presentador comentó: “Ari, que tiene novio, se pone estos auriculares para no escucharle cuando están juntos, ¿verdad Ari?” Ella, sin cortarse, le respondió con un enorme ‘zasca’ que se llevó la ovación de todo el plató: “La verdad es que me los pongo para no escucharte cantar a ti”.