El recuerdo de la DANA sigue presente entre los ciudadanos.

Alerta roja por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia: Protección Civil envía un Es-Alert por "peligro extraordinario"

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En Valencia, Castellón y Tarragona se preparan para lo peor. Con barreras para evitar inundaciones, parques cerrados y líneas de tren suspendidas. Nadie quiere minimizar riesgos ante previsiones que asustan: hasta 300 litros por metro cuadrado en el mismo Castellón. Se han enviado es alerts a los vecinos, con clases suspendidas y recintos públicos cerrados.

Se han cerrado establecimientos y se ha suspendido de manera preventiva la circulación de trenes en el servicio de cercanías de Valencia, el recuerdo de la DANA.

Las lluvias caídas hasta ahora en Castellón han dejado acumulados de más de 100 l/m2 y han obligado a la Generalitat Valenciana a mandar tres Es-Alert, aún a la espera de las fuertes precipitaciones previstas para las próximas horas, especialmente en esa provincia, Valencia y Tarragona.

Las mayores acumulaciones de agua se han registrado hasta el momento en las localidades castellonenses de Xodos (112,8 l/m2, 80 de ellos en una hora), Eslida (106,4 l/m2) y Aín (69,4 l/m2). En Yátova, interior de Valencia, se han recogido 80 litros en apenas 40 minutos.

Renfe ha acordado suspender a partir de las 18:00 horas la circulación de los trenes del servicio de Cercanías del núcleo de València, así como los de Media Distancia con origen y destino València y los Euromed e Intercity que enlazan con Cataluña debido a la alerta roja por lluvias y tormentas.

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Las zonas de la DANA, en alerta

La amenaza en Aldaia, zona de la DANA exigía premura. Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, refleja la tensión y preocupación por lo que pueda venir. Se han limpiado los cauces y se han colocando barreras de protección para no caer en los mismos errores. Se están colocando barreras para que no sobresalga agua.

En Valencia se ha pedido no ir a trabajar ni a estudiar. Los hijos van a dar clases online y muchos van a quedarse en casa. "Lo importante es la seguridad".

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El interior de Castellón se cierra a cal y canto y hay motivos para ello. Han caído 112 litros en Xodos, 106 en Eslida. Más tormentas en Serra o en Vistabella del Maestrazgo. Emergencias prevé acumulaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado. Como para no estar preparados.

Quedan las horas más críticas

La meteorología afronta las horas "más críticas" de este aviso rojo porque el riesgo "extremo" persiste en la Comunitat Valenciana como mínimo hasta este viernes al mediodía, según los avisos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la provincia de Castellón.

La de Valencia decae a las dos de la madrugada y desciende a nivel naranja -peligro importante- en el litoral, pero eso no quiere decir que el riesgo haya pasado porque podrían acumularse 60 litros por metro cuadrado en una sola hora.

En la provincia de Castellón se mantendrá la alerta máxima por lluvias tras las últimas horas, pero solo en el litoral se mantiene el aviso rojo hasta el mediodía ante el riesgo de alcanzar acumulados de 90 l/m2 en una hora o de 250 en 12 horas. Y en la provincia de Alicante, solo el litoral norte tiene un aviso naranja activo entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde del viernes.

La Aemet espera una jornada protagonizada por "chubascos acompañados de tormenta", los cuales podrían ser "localmente torrenciales en el litoral y prelitoral de Castellón y Valencia". En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso "notable" de las temperaturas máximas en las provincias de Valencia y Castellón, sobre todo en esta última con valores que no superarán los 22 en el litoral y que se quedarán por debajo de los 20 en el interior.

A partir del viernes, la inestabilidad atmosférica irá remitiendo.