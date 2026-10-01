Los glaciares en Suiza pierden más del 5 % de hielo en 2026

Se trata de una de las mayores pérdidas jamás registradas, después de un invierno con muy poca nieve y sucesivas olas de calor en la primavera y el verano

Esto tiene ahora un efecto sobre los recursos hídricos, pues los glaciares han perdido unos 2.200 millones de metros cúbicos de agua entre julio y septiembre

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Las altas temperaturas alcanzadas este verano en gran parte de Europa han afectado a los glaciares en Suiza, que han perdido en el último año un 5,5 % de su volumen de hielo. Se trata de una de las mayores pérdidas jamás registradas, después de un invierno con muy poca nieve y sucesivas olas de calor intenso en la primavera y el verano, según entidades científicas.

Solo este año, el grosor medio de hielo en ciertos glaciares disminuyó entre 2,5 y 4 metros y llegó a unos 10 metros en determinadas lenguas, con una pérdida acumulada de casi el 20 % del volumen glaciar suizo desde 2021. Unos datos comunicados este jueves por la Comisión Suiza para la Observación de la Criosfera de la Academia Suiza de Ciencias Naturales (SCNAT) y la red de medición GLAMOS.

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Poca nieve y mucho calor, las principales causas del deshielo

Las mediciones realizadas en el mes de septiembre han estudiado un total de 23 glaciares de los Alpes suizos. Los resultados reflejan que el año hidrológico 2025-2026 registró un balance de masa de -2,9 metros de equivalente en agua, el segundo peor resultado de la serie histórica, solo por detrás del año 2022.

Los científicos apuntan a una "combinación de factores especialmente desfavorable", empezando por un invierno que estuvo entre los diez menos nevados desde el inicio de las mediciones, mientras que entre mayo y septiembre todos los meses estuvieron marcados por la sequía y al menos una ola de calor.

En 2026, explican, se depositó menos polvo sahariano sobre la nieve, lo que permitió que se reflejara más luz solar. Además, la nieve que protege el hielo durante el verano desapareció parcialmente ya en junio, mientras que en septiembre apenas quedaba nieve incluso a 3.500 metros de altitud, según los datos expuestos.

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Los datos muestran, demás, que el retroceso no afecta únicamente al volumen de hielo, sino que también se ha producido la desaparición de pequeños glaciares y la desintegración de algunas lenguas. No obstante, todavía no existe una cifra definitiva del número de glaciares que han desaparecido en 2026.

Entre 1973 y 2016 desaparecieron más de 1.000 glaciares suizos y alrededor de un centenar más lo hicieron entre 2016 y 2023.

Según la SCNAT y GLAMOS , el deshielo tiene ahora un efecto sobre los recursos hídricos, pues los glaciares perdieron unos 2.200 millones de metros cúbicos de agua entre julio y septiembre. Esto se traduce en más de cuatro veces el consumo anual de agua potable de todos los hogares del país, lo que ha amortiguado temporalmente los periodos de escasez hídrica.