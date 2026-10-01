"La situación se podrá prolongar hasta al menos el lunes que viene con la formación de una DANA a partir del domingo"

Viviendas y tramos de carreteras anegados por las fuertes tormentas en Valencia y Extremadura

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta para advertir del inicio de "un temporal de lluvias potencialmente muy adverso en el tercio oriental peninsular y Baleares" . No en vano, este jueves hay aviso rojo por lluvias torrenciales en zonas de Tarragona, Castellón y Valencia, por lo que se reclama "evitar cauces y zonas inundable" ante el "peligro extraordinario" por "inundaciones y crecidas repentinas".

Tal como advierte el organismo público español, se esperan fuertes chubascos que pueden llegar a tener "intensidad torrencial", puntualizando que "los acumulados, que en algunos casos superarán probablemente los 150 litros por metro cuadrado en 6 horas, podrán derivar en inundaciones y crecidas súbitas" de los cauces.

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El aviso a la AEMET ante "un episodio de lluvias" que se prolongará con la llegada de una DANA

"Estamos a las puertas de un episodio de lluvias que pueden dejar cantidades muy abundantes en el tercio oriental peninsular. También afectará en menor medida a Baleares. Hablamos de chubascos que podrán alcanzar localmente intensidad torrencial y que estos próximos días, a partir del jueves, podrán derivar en crecidas súbitas de cauces y en inundaciones. Así que, mucha precaución", insisten desde la AEMET, que ha publicado un vídeo con uno de sus trabajadores explicando cuál es el estado de la situación y cuál es el pronóstico de la previsión meteorológica que se espera.

"Tenemos un ambiente inestable, una atmósfera inestable que favorece la formación de tormentas, alimentado además por un mar Mediterráneo que se encuentra a temperaturas muy altas para esta época del año, –en algunas zonas incluso más de tres grados por encima de lo normal–", avisan.

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Por todo ello, insisten: "Podrá derivar en chubascos muy intensos en el área mediterránea, también en Baleares, y además durante varios días. La situación se podrá prolongar hasta al menos el lunes que viene con la formación de una DANA a partir del domingo que todavía no está muy claro cómo nos va a afectar", concluyen.