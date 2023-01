Mayka Navarro, la divertida colaboradora del Programa de Ana Rosa, no empezó el año con el mejor pie. La catalana realizó una conexión en directo desde el Mercado de la Boquería, en Barcelona, para hablar de la bajada del IVA en los productos básicos de alimentación, la nueva medida adoptada por el Gobierno. La periodista había explicado que, a pesar de la medida, todo estaba un 13% más caro, pero a la hora de hacer las preguntas se encontró con respuestas que la sorprendieron. Un frutero le confirmó que habían bajado todos los precios y Mayka Navarro reaccionó en tono de humor: "No puede ser que todo el mundo me diga que ha bajado todo... Voy a tener que cambiar de mercado". Una respuesta que causó tal revuelo en las redes que en poco tiempo la periodista se hizo viral.