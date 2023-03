El expiloto Kuru Villacieros, sobre la brutal paliza y atraco que sufrió en casa: "Decían que iban a matar a mi mujer"

Kuru Villacieros, tras el atraco: "Me rompieron el globo ocular, me dicen los médicos que algo de vista voy a perder"

Los atracadores tenían tasers: "Me hacían descargas con esa pistola... no sabes lo que es. ¡Es una auténtica pesadilla!".

El expiloto agradece haber practicado este deporte, que le ayudó a mantener la mente fría en esa situación.

'El Programa de Ana Rosa' habla con Kuru Villacieros, un empresario que ha recibido una brutal paliza, durante una hora y media por unos delincuentes para dejarle sin coche, sin joyas y sin dinero. El expiloto tiene daños en el ojo izquierdo y los médicos esperan que no pierda el ojo por completo.

El expiloto empieza la entrevista contando cómo se encuentra: "Tengo el cuerpo lleno de golpes, magulladuras... pero lo que más me preocupa es el ojo porque me han intervenido y tengo que ir a la revisión. Me rompieron el globo ocular, me dicen los médicos que algo de vista voy a perder".

Kuru Villacieros explica el inicio del atraco: "La perra me pidió salir, abrí la puerta de la cocina y me senté a cenar. En ese momento veo por el rabillo del ojo a tres individuos que iban vestidos de negro y portaban taser". El empresario afirma el daño que sufrió: "Yo nunca he recibido ninguna amenaza porque soy una persona normal y corriente, lo único que me pedían era la caja fuerte y como les decía que no tenía, me hacían descargas con esta pistola... no sabes lo que es. ¡Es una auténtica pesadilla!".

Villacieros probó técnicas para que salieran: "Intenté probarlos, yo tenía en mi bolsillo 200, 300 euros y les dije: 'Mira chicos, esto es todo lo que tengo'. Su contestación fueron patadas en el riñón, descargas eléctricas y decían que no venían aquí por esta mierda, seguían preguntando por la caja fuerte y yo aquí no tengo". También habla de los agresores: "Los tres eran sudamericanos, uno era grande y los otros dos eran normales. La policía se ha quedado sorprendida por la forma, por la violencia tan extrema. Para estas personas la vida no tiene valor, sólo buscan joyas, dinero y lo que haga falta".

Los atracadores le amenazaron con su mujer

Los atracadores le invalidaron: "Nada más entrar me dieron con las pistolas en las piernas y caes al suelo. A partir de ahí, te atan pies y manos. Conseguí quitarme la de los pies, pero estaba boca abajo y me volvieron a coger. Amenazaron a Kuru Villacieros con su esposa: "Me llevaron hasta la bañera, me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron que si no les decía dónde estaba el dinero, cuando viniera mi mujer la iban a matar".

El expiloto desiste: "Estaba solo en casa, en estas ocasiones pierdes la noción del tiempo... entonces yo no sabía cuando iba a entrar mi mujer. Les dije dónde estaba el dinero, lo cogieron y se lo llevaron, a parte a mi me encantan los relojes y tenía una colección bastante bonita". Ana Rosa pregunta si "creía que le iban a matar", el expiloto responde: "No, la verdad es que cuando me puso la pistola en la cabeza empecé a sentir un poco de miedo, sobre todo porque uno de ellos dijo: 'no le vamos a matar, le vamos a tirar a la piscina atado y ahí dije... esto se complica".