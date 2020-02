Pepe Navarro vuelve a pronunciarse de la paternidad de Alejandro Reyes: “Yo con el pobre niño no me quiero meter, que tenga suerte”

Pepe Navarro ha vuelto a contestar a los periodistas sobre su polémica con Ivonne Reyes y su paternidad de Alejandro Reyes. Ha querido dejar muy claro que va a llegar en este asunto hasta el final pero ahora ha querido volver a hablar: “Está todo claro, no tengo nada que decir, todo lo que tengo que decir lo diré delante de un juez. “Esto no hay que alimentarlo, esto tendría que quedarse aquí ya”.

Pepe Navarro también ha contestado a la pregunta de cómo cree que reaccionará Alejandro cuando salga de Supervivientes y vea todo lo que se está hablando en España: “Yo con el pobre niño no me quiero meter, no quiero decir nada de él, de verdad” “Que tenga suerte, que sí que se van a hacer cosas, pero en los juzgados”.