Ábalos se reúne con la número 2 de Maduro que tiene vetada la entrada a la Unión Europea

Según la versión de Ábalos, se reunió con el ministro de Turismo de Venezuela en el avión en el que se encontraba también Delcy Rodríguez. En medio de esta polémica ha surgido la negativa de Pedro Sánchez de reunirse con el líder opositor Juan Guaidó. Por su parte, Guaidó resta importancia de que Pedro Sánchez no le reciba a su paso por España. "Me reconoce como presidente encargado", ha comentado Guaidó. El Gobierno le reconoció como presidente encargado hace aproximadamente un año, pero Sánchez no lo recibirá y la pregunta es si Unidas Podemos ha tenido algo que ver en esta situación.