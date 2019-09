Abogado de Sergio: "En la casa no van a encontrar nada que le incrimine"

Cuando está a punto de comenzar el segundo registro en la casa de Sergio, el novio de Dana, el abogado del presunto asesino ha hablado con los medios para aclarar algunos puntos de la investigación: "Nadie nos ha comunicado de manera oficial el hallazgo de restos óseos. No sé por qué se dice que no colabora con la policía. Su papel en el registro es hacer uso de su derecho constitucional de estar presente cuando se registra la casa de una persona, pero allí no van a encontrar nada que le incrimine".