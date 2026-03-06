Natalia Sette 06 MAR 2026 - 12:17h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla abiertamente de los avances de su pequeño y lo orgullosa que está por haberlo conseguido

Adara Molinero se sincera sobre el sentimiento de culpa que tiene con su hijo

Hace solo unas semanas, Adara Molinero se sinceraba con todos sus seguidores sobre un problema de apego que tiene con su hijo. La exconcursante de ‘Supervivientes' explicaba que su hijo siempre había dormido con ella desde que nació y que había decidido iniciar el proceso para que empezara a dormir solo en su habitación. Ahora, han habido avances y ha querido compartir su logro.

La influencer confesaba entonces que estaba siendo un cambio muy complicado para ambos. Su pequeño, que acaba de cumplir los 7 años , tenía miedo a dormir solo y le estaba costando mucho conseguir que se quedara en su habitación, algo que le generaba a ella un fuerte sentimiento de culpa.

Ahora, la creadora de contenido ha vuelto a compartir una actualización sobre esta situación y, por primera vez, lo ha hecho con una sonrisa. A través de sus redes sociales, Adara ha revelado que el proceso está empezando a dar resultados y que su hijo ya está logrando dormir solo.

“Martin lleva durmiendo cuatro o cinco días solo”, ha contado emocionada. La influencer no ha podido ocultar su sorpresa ante el cambio que han conseguido en tan poco tiempo. “Yo estoy flipando, no me lo puedo creer”, ha confesado. La exconcursante de ‘GH’ está muy orgullosa del pequeño y del esfuerzo que ambos han hecho para conseguirlo.

Este avance ha supuesto también un alivio para ella a nivel emocional. Después de semanas hablando de las dudas y la culpa que sentía como madre, Adara reconoce que ahora ese sentimiento ha desaparecido y cree que lo está haciendo muy bien con su hijo. “Como madre me siento increíble”, ha explicado a sus seguidores.

Aun así, la exconcursante de ‘Supervivientes' reconoce que todavía le queda un largo camino por recorrer pues su hijo sigue despertándose alguna vez durante la noche. Sin embargo, considera que es algo totalmente normal dentro de este proceso. “Todavía se está levantando una vez durante la noche, que me parece poquísimo”, ha señalado.

Cuando esto ocurre, Adara intenta tranquilizarlo pero sin dar ningún paso atrás. “Yo voy, le toco para que sepa que estoy ahí, le digo que esté tranquilo y le enciendo una luz”, ha explicado sobre la manera en la que gestiona esos momentos.

La influencer también ha reconocido que en más de una ocasión ha tenido dudas sobre si estaba haciendo lo correcto. “He tenido tentaciones de volverlo a traer a la cama porque digo: ‘qué penita que se ha despertado porque tiene miedo’”, ha confesado con total honestidad.

Ahora que empieza a ver resultados, Adara quiere ayudar a otras madres que puedan estar pasando por una situación similar. Por eso, ha adelantado que pronto compartirá más detalles del proceso. “Os subiré un reel de cómo lo he hecho”, ha anunciado, con la intención de explicar paso a paso qué les ha funcionado en casa.