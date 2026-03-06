Jennifer Lara recibe críticas tras mostrar el resultado definitivo de su aumento de pecho

Natalia Sette 06 MAR 2026 - 13:26h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' sube un video mostrando el resultado de su pecho y recibe un aluvión de comentarios negativos

Hace unas semanas, Jennifer Lara compartía con sus seguidores uno de los cambios más importantes que había decidido hacer en su vida. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa' anunciaba que iba a someterse a una operación de aumento de pecho . Lo que no esperaba era que al enseñar los resultados, un aluvión de críticas cayera sobre ella.

Antes de pasar por quirófano, la influencer explicó claramente qué tipo de resultado buscaba. “Quiero algo que se ajuste a mi cuerpo, que sea natural, que si no me conoces no sepas que estoy operada”, comentaba a su comunidad. Jennifer insistía en que nunca había tenido un complejo real con su pecho, pero que los cambios físicos tras la maternidad habían influido en su decisión. “Siempre he tenido un pecho muy pequeño, nunca me ha creado un complejo pero al ser madre de dos, tengo el pecho deformado y destrozado”, confesaba con total sinceridad.

Finalmente, la creadora de contenido se sometió a la intervención y también explicó algunos detalles. Cuando muchos seguidores le preguntaron por la talla que se había puesto, Jennifer respondió con naturalidad: “Llevo 280. La idea era ponerme 300, pero el cirujano vio que el hueco del pecho izquierdo para meter la prótesis era más pequeño que en el pecho derecho”.

Tras varias semanas de recuperación, la influencer ha comenzado a mostrar el resultado definitivo en sus redes sociales. En algunos de sus últimos vídeos, Jennifer aparece probándose ropa y enseñando diferentes conjuntos a sus seguidores, algo habitual en su contenido. Sin embargo, estas publicaciones han generado una oleada de comentarios negativos centrados tanto en su nuevo pecho como en su forma de vestir.

Entre los mensajes que han aparecido en la sección de comentarios se pueden leer opiniones muy duras. Algunos usuarios han escrito frases como “2 globos”, “venga hombre que esta chica pesará 45 kg y se ha puesto unos globos que no le pegan” o “otra que se ha puesto dos bolas de silicona”.

Otros comentarios han ido incluso más allá, mezclando críticas al resultado de la operación con su estilo de ropa. “Muy elegante dice”, “qué choni” o “esto solo atrae a babosos, no tienes necesidad de babosos”, han sido algunos de los mensajes que han recibido más reacciones.

También ha habido quienes han cuestionado el resultado de la intervención con frases como: “Ojo, qué escote más feo te pusiste. Antinatural…”. Críticas muy duras que solo se ven reflejadas en aquellos videos donde su pecho operado se ve más.

A pesar de las críticas, la influencer continúa compartiendo contenido con total naturalidad en sus redes sociales, mostrando su nueva imagen y manteniéndose fiel a su estilo habitual. De momento, no se ha pronunciado al respecto de las críticas pero parecen no importarle en absoluto, pues no puede estar más contenta con el resultado.