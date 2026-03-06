El talento más joven irrumpe el sábado en las nuevas audiciones de 'Got Talent': disfruta ya de este avance

Got Talent 06 MAR 2026 - 13:38h.

Octava noche de audiciones, mañana sábado a las 22:00 horas en Telecinco

Todas las actuaciones de la séptima noche de audiciones de 'Got Talent España'

Varios niños artistas demostrarán que la edad no es un límite cuando se trata de sorprender al jurado. Entre ellos estará el Dúo Moto, formado por un padre y su hijo pequeño, que compartirán escenario en un número conjunto; Ivanna ‘La Tremendita’, niña de cuatro años que se ha hecho viral en redes gracias a su desparpajo bailando flamenco; y Benjamín Velásquez, joven artista peruano cuya voz recuerda a la del mítico Joselito.

El humor llegará de la mano de Marcel Berengué, que aprovechará su actuación para dejar su currículum a los jueces con la esperanza de salir del teatro con trabajo. También sorprenderá el grupo francés Inverdance, que presentará un número de danza inversa, una disciplina que evoca la estética de la natación sincronizada, pero fuera del agua. La gala culminará con la concesión de un nuevo Pase de Oro.

