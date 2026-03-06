Supervivientes 06 MAR 2026 - 12:46h.

¿Qué llevan los participantes de 'Supervivientes 2026' en sus sacos? Los concursantes muestran su interior y desvelan algunos de sus trucos

La aventura de 'Supervivientes 2026' ya ha comenzado con una gran gala inicial que ha arrasado en audiencia con un 21,2% de share. Los concursantes ya se han lanzado desde el helicóptero y ya tenemos a los primeros nominados de la edición. Pero ¿qué se han llevado los participantes de este año a la isla? ¿Qué hay en el interior de sus sacos? Ellos mismos nos lo muestran a través de estos vídeos exclusivos y desvelan, así, algunos de sus trucos para llegar a la final.

Alberto Ávila

Alberto Ávila, que se estrenó con un salto histórico en el que emocionó a muchos, ha desvelado el doble sentido que tiene una camiseta muy especial para él. Tiene escrito 'Cojo por el mundo', lo cual hace referencia a su condición y a su canal de YouTube, pero, también algo más picantón que él mismo desvela en el vídeo.

Jaime Astrain

Jaime Astrain confiesa que no lleva nada de ropa del algodón porque, cuando se moja, esta tarda en secarse y bromea con la idea de devolver alguna de sus prensa si no gana 'Supervivientes 2026'. Además, muestra una camiseta muy especial que hace referencia a su hija Elsa y a su pareja, Lidia Torrent.

Maica Benedicto

Maica Benedicto muestra orgullosa todos los looks y bikinis que ha escogido para lucir "motivada y guapa" en los Cayos Cochinos. Además, desvela un trucazo que ha llevado a cabo con el repelente anti mosquitos quye, sin duda, de haberlo sabido, más de un compañero lo querría aplicar también.

Aratz Lakuntza

Por su parte, Aratz Lakunza comparte con todos el truco que lleva a cabo para que no le piquen los mosquitos por la noche y que tiene que ver con la forma que tiene una de las sudaderas que lleva en el saco. Por otro lado, confiesa que solo lleva consigo un calzoncillo: "Es un poco guarro, pero bueno... es lo que hay".

Paola Olmedo

Paola Olmedo saca de su saco la ropa que se ha comprado para el reality. Especialmente, llama la atención la tela térmica de sus prendas y la exnuera de Carmen Borrego confiesa cuál de todos los bañadores que lleva consigo es su favorito.

Gerard Arias

El saco de Gerard Arias es muy interesante: lleva una camiseta con protección solar, una camiseta mosquitera, calzoncillos y calcetines de lana merino (se secan rápido), un bañador picante y otro tipo Kent que a Maica le ha encantado.

Álex Ghita

Álex Ghita ha sorprendido no con lo que lleva en su saco, ¡si no con lo que ha olvidado echar! Y es que el exnovio de Adara Molinero ha olvidado algo imprescindible para todo concursante de 'Supervivientes'.

Toni Elías

Al mostrar todo lo que lleva en su saco, Toni Elías presume especialmente de una las prendas, la cual dice que va a usar mucho, sobre todo cuando pegue fuerte el frío de las noches hondureñas. Llama la atención que la mayoría de su ropa es de color negro: "Siempre elegante".

Teresa Seco

Teresa Seca desvela, al mostrar su ropa, que quizás haya sido mala idea llevar algunas prendas de color blanco: "Quizás no es muy práctico", lamenta al enseñar lo que lleva en su saco. Eso sí, no tiene dudas a la hora de enseñar algunas prendas anchas porque prefiere ir cómoda.

Ingrid Betancor

Los calcetines de Ingrid Betancort son "bastante gordos" y confiesa tener un toc a la hora de enrollarlos. Además, se lleva a la isla uno de sus bañadores favoritos, aunque lamenta que pueda arrepentirse de esta decisión porque intuye que se le estropeará. A pesar de eso, espera que le de suerte.

José Manuel Soto

Los bañadores de José Manuel Soto los ha elegido su mujer y por eso son algo floreados, según confiesa. Lleva hasta cinco pares de calcetines y un pantalón desmontable que se lo vendieron como impermeable, pero no es así. También lleva un pañuelo para ponérselo en la cabeza: "Soy un poquito mayor y tengo ya manchas en la frente".

Marisa Jara

Marisa Jara lleva varios bikinis y, cada uno de ellos, tiene una función específica y deja para el final su prenda estrella: "Es la joya de la corona. Es una pasada, con esto voy a dormir bien a gustito aunque sea en el suelo".

Claudia Chacón

Claudia Chacón luce orgullosa los bikinis que le acompañarán durante su permanencia en el reality y menciona dos en especial: uno que ya utilizó en 'La isla de las tentaciones' que, confiesa, le dio suerte, y otro con el que ha coincidido con Maica. ¡Las dos llevan el mismo traje de baño a la isla!

Ivonne Reyes

Ivonne Reyes también va muy preparada para esta gran aventura y sus prendas son para no pasar frío. Todo es muy útil, pero, además, también ha decidido llevarse algo distinto para verse mona.

Alba Paul

"Poco me parece para lo que me llevaría", desvela Alba Paul al mostrar el interior de su saco. Llama la atención que haya decidido llevarse un calzoncillo ancho para así poder usarlo como pantalón. Sus camisetas, según la influencer, son "un poco feas y grandes", compradas especialmente para este reto.

Alejandra De la Croix

Entre las prendas de ropa de Alejandra De la Croix, hay una muy especial que se ha hecho ella misma en la que aparecen su madre y sus tías: "Ellas luego no son así, que esto parece 'La casa de Bernarda Alba', pero ya las conoceréis", dice al ver que todas ellas aparecen con el rostro serio.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo

El saco de Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo es muy especial pues no solo lleva consigo un pantalón de su padre, si no que trae a la aventura camisetas que pertenecieron a su abuelo, Miguel de la Quadra-Salcedo. Sin duda, seguramente le den fuerza y energía para aguantar en el reality.

Gabriela Guillén

Para rematar, Gabriela Guillén enseña su ropa haciendo distinción con cada una de sus prendas: para las pruebas, para dormir, para pescar... Eso sí, a la hora de escoger los bikinis y bañadores que llevarse, ha pensado en lo bien que le van a quedar cuando luzca la piel morena.