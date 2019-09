Djamal, tercer detenido de la nueva ‘Manada’ de Bilbao: “La chica señaló a dos chicos, a mí no me conoce”

Djamal, uno de los detenidos por supuestamente retener y violar a una chica durante tres días, fue puesto en libertad tras no ser reconocido por la víctima y tampoco conocer nada de los otros dos chicos. La confusión comienza cuando la familia de la chica retenida, con la que logró contactar la víctima, habló con amigos de ella y con la descripción que dio, donde hablaba de chicos de estatura media y calvos, una de las amigas realizó una foto a Djamal , que justo pasaba por el lugar frecuentado por los secuestradores.

Tanto Djamal como su mujer han defendido la inocencia del primero, el cual admite no conocer a la chica ni a los otros chicos: “La chica señaló a dos chicos, a mí ni me conoce”. A pesar de esto, Djamal está en libertad con cargos, algo que dice que tiene que hablar aún con su abogado. Su mujer tiene clara su inocencia: “Si hubiera alguna mínima prueba en contra de él, no hubiera salido de la cárcel”.