Miguel Ángel Nicolás: “Ya he hablado con Alba y me pidió disculpas por hablar así de mí y Sonsoles”

Alba Carrillo vuelve hoy a ‘Ya es mediodía’, un mes y medio después de tener un fuerte enfrentamiento con Miguel Frigenti, el cual provocó que abandonara el plató y dejara el programa temporalmente. En este tiempo, la modelo aprovechó para atacar a varios compañeros del programa y de fuera del programa, como María Patiño o Mila Ximénez. Miguel Ángel Nicolás fue uno de los que se llevó un mal comentario de Alba, la cual le echaba en cara no haberla defendido. Miguel ángel ya ha mantenido la conversación con Alba: “Ya he hablado con ella, me pidió disculpas por hablar así de mí y Sonsoles”. Algunos colaboradores creen que Alba los ha despreciado con lo que hizo yéndose y hablando así de ellos.