El padre de Alejandro Albalá estalla contra Paz Guerra: "Mi hija ha estado sometida a yihadismo emocional"

José Manuel Albalá, el padre de Alejandro Albalá, se ha defendido de las acusaciones de Paz Guerra de que no ha actuado como un padre con sus dos hijos. Asegura que nunca ha sido "un padre ausente" y acusa a Paz Guerra de haber puesto a su hija en su contra.

El padre de Alejandro Albalá ha opinado en 'El programa de Ana Rosa' sobre la entrevista de Paz Guerra en 'Sálvame' en la que le culpa de no haber actuado como un padre. "No entiendo esa inquina, que lo supere ya", ha comentado al tiempo que enseñaba pagos que había realizado a sus hijos. Además, ha definido a su exmujer con el título de una película: "Es el diablo vestido de Prada. Tal cual". También ha afirmado que la entrevista realizada por Paz le está "afectando mucho laboralmente".

Sobre las acusaciones de su exmujer, José Manuel Albalá ha afirmado: "Nunca he sido un padre ausente. Cuando me separé no existía la custodia compartida pero mis hijos pasaban conmigo Semana Santa completa, Navidad y los tres meses de verano", explica en 'El Programa de Ana Rosa'. Confiesa que adora a su hija Laura y que nunca le tendrá nada en cuenta, pero asegura que "ha estado sometida a un yihadismo emocional desde pequeña". "Si tu madre te está siempre hablando mal de tu padre, tu padre se convierte en el demonio", explica el padre del concursante de 'GHDÚO'.