Alejandra Rubio, hija de Terelu y nieta de María Teresa, ha hablado sobre la entrevista de su tía Carmen Borrego, de la cual no ha querido reprochar nada: “Cada uno hace lo que quiere con su vida, es libre de hablar de su madre”. Sobre la reciente ruptura de su abuela, ella dice que la ve muy bien y no duda en que Edmundo le haya sido infiel: “No creo que le haya sido infiel. Me quedo con un buen recuerdo de él”.