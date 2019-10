Alejandro Requeijo, periodista de Vozpópuli: “No pude conseguir el brazalete y hubo momentos en los que hubo tensión”

Alejandro Requeijo, periodista de Vozpópuli, ha hablado sobre cómo vivió la jornada de ayer trabajando de periodista en plena calle. Los periodistas que están cubriendo los disturbios en Cataluña llevan un brazalete o un peto para que sean identificados y no sean agredidos. Alejandro cuenta que él llegó tarde ayer y no pudo conseguirlo: “Llegué tarde y no pude conseguir un brazalete, por eso hubo momentos tensos en los que si pase miedo”. A pesar de eso, dice que sus compañeros le han contado que por lo general tanto los manifestantes como las fuerzas de seguridad han respetado el trabajo.