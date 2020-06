Alessandro Lequio: "No creo que la amistad de Rocío y Barranco siga fuera de 'Supervivientes"

Barranco se convertía este domingo el último expulsado de 'Supervivientes 2020' y defendía que su amistad con Rocío es transparente y que piensan seguirla manteniendo una vez acabe el concurso : "Yo jamás he tenido una amiga a la que yo cuente mis cosas. El estar tanto tiempo con ella, en una isla, me lo tomo como mi hermana pequeña. Mi relación con Rocío va a ser la misma y vamos a hacer por vernos porque ya se ha hablado", revelaba el exconcursante.

Pero no todo el mundo cree que esta amistad sea posible fuera del reality. Alessandro Lequio cree que los ahora amigos no tardarán mucho en separarse y que pronto formará parte del pasado: "No creo que la amistad de Rocío y Barranco siga fuera de 'Supervivientes", ha dicho el colaborador en el plató de 'El Programa de Ana Rosa'.