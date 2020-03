Alicia Galán, madre de Antonio Pavón, sobre el posible tonteo de su hijo con Ana María Aldón: “Me da pena lo que han dicho, Ortega es nuestro amigo del alma”

María del Mar, ‘tata’ de Pavón , persona que le ha cuidado desde pequeño, ha querido recalcar que Antonio no es machista y siempre ha tratado bien a las mujeres. También han hablado con su hermana Alicia, sobre los comentarios que le han tachado de racista: “La persona que más quiere es su hijo y es peruano, no puede ser racista” y ha querido aclarar que es mentira lo que se dice que Pavón no pasa dinero a la madre de su hijo. Guillermina, otra hermana del torero , también ha querido defenderle: “Los que le conocemos sabemos que no es machista, homófobo ni nada de eso” y por último, su hermano Alfonso Pavón , para aclarar cómo está llevando la familia todo lo que se está diciendo: “Se lleva mal, es algo muy injusto que le cataloguen de algo que no es” .

Además, Adriana ha hablado con Alicia Galán, la madre de Antonio, no ha podido evitar participar y ha hablado con Adriana: “Es agradable, servicial, ¿cómo va a ser mi hijo racista? Si en Perú le dieron un premio como embajador por la no discriminación de los derechos humanos en nuestro país”. La madre ha recordado aclarado que es amiga de Isabel Pantoja y que los niños se han criado juntos, por eso la buena relación. Igualmente, de Rocío Jurado y Ortega Cano, por lo que le ha sorprendido mucho las discusiones de su hijo con Rocío Flores: Me sorprendió muchísimo y me ha dado pena y también me ha dado pena lo que han dicho lo del tonteo con la mujer de Ortega, porque Ortega es nuestro amigo del alma y eso no va a ser nunca”.