Amador Mohedano defiende a Antonio David: “Fidel ha intoxicado mucho”

Antonio David no solo tiene a su hija Rocío como defensora. Raquel Mosquera defendía al exguardia civil en una fuerte discusión con Belén Ro, amiga de Rocío Carrasco. Por su parte, Amador Mohedano también se ha posicionado apoyando a Antonio David diciendo que “Fidel ha intoxicado mucho”. “Si alguien me quiere apartar de mi familia, no se lo permito”, dice Amador.