Felipe Gutiérrez, amigo de Blanca: “Si Blanca está viva, no está aquí”

‘El Programa del Verano’ ha podido hablar con un amigo de Blanca Fernández Ochoa, Felipe Gutiérrez, el cual cree que Blanca no se encuentra en la sierra: “Si Blanca está viva, no está aquí”. Felipe dice que su amiga conoce muy bien la zona y la ruta, por ello cree imposible que su amiga no haya utilizado los atajos que conoce para llegar a la zona donde la están buscando. Otra hipótesis que siguen manejando es que sufriera un accidente, que es algo que Felipe no descarta: “Si sigue en la sierra es porque ha sufrido un accidente”. Felipe Gutiérrez está participando en su búsqueda al conocer muy bien la zona y al ser muy buen amigo de Blanca , la desaparecida.