El amigo de Dixon, hermano del asesino de Agustín: “Dixon llevaba dos años sin hablar con su hermano”

El amigo de Dixon, hermano del asesino, protagonizó una pelea en la puerta del juzgado, y tras esto ha decidido hablar para defender a su amigo: “Dixon es una persona y Jefferson es otra, llevaban dos años sin hablarse”. Este chico no quiere que a su amigo se le acuse de asesino o de cómplice, ya que asegura que Dixon no ayudó en nada a su hermano: “Se ha ido de Cabra porque cuando le veían lo grababan e insultaban”. Además, Dixon y Jefferson no son hermanos de sangre: "Ellos no son hermanos de sangre, son hermanastros".