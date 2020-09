Ana Rosa rebate a Abel Caballero su posición en el fracaso con los ayuntamientos: "Todos no pueden estar equivocados y usted tener la razón"

Ha hablado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias , sobre este texto que pactó con la Ministra de Hacienda: "Yo respeto lo que digan los grupos políticos, peor no conozco la alternativa que plantea la oposición, ¿cuál es?" . Sobre la solución que se plantea después de que esto no haya salido adelante: "Yo pedí la derogación de la ley, pero ningún grupo lo planteó de los que votaron en contra, nosotros queremos que nos den una solución para utilizar ese dinero, ayer nos quedamos sin nada. La mayoría de los alcaldes estaban de acuerdo con el decreto, nosotros trataremos de buscar una salida".

Ana Rosa ha rebatido muchas de las declaraciones que ha hecho sobre esto el alcalde de Vigo, en primer lugar cuando hablaba de la propuesta: "Usted conocerá mejor la propuesta que yo, pero esto es cuando uno va por la carretera y todos vienen en sentido contrario, a lo mejor el que está equivocado es usted". A lo que Caballero contestaba: "Hace mes y medio los grupos que han votado en contra firmaron un acuerdo que planteaba muchas de las cosas que estaba en este decreto", a lo que la presentadora le rebatía: "Habrá más cosas con las que no están de acuerdo, digo yo. Yo no me creo que los 190 diputados que votaron representando a los alcaldes dijeron: 'No queremos esto, que es estupendo a los ayuntamientos'. Todos no pueden estar equivocados y usted tener la razón".