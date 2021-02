Ana Rosa no da crédito con las palabras de Simón: "¿Es el único que no sabe cuando es Semana Santa?"

Reyes Maroto, la ministra de Turismo, se ha mostrado esperanzada afirmando que durante la Semana Santa se podrán reiniciar los viajes nacionales. Declaración que le han preguntado a Fernando Simón que se mostraba con muchas dudas: "No sé cómo estaremos en ese momento, no sé cómo estarán las diferentes comunidades que no evolucionan todas exactamente igual, no voy a contradecidir a la ministra porque no sé cómo estamos y no sé cuando es Semana Santa", algo a lo que Ana Rosa ha reaccionado.