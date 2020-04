Ana Rosa muestra su crispación durante el primer control al Ejecutivo: "Yo me quedo en casa, pero tendrán que hacer algo"

No es la primera vez que Ana Rosa Quintana se queja de la gestión de la pandemia por coronavirus y este miércoles, durante el primer control al Ejecutivo desde que se iniciase el estado de alarma en nuestro país lo ha hecho de nuevo y ha pedido medidas "proactivas": "Tenemos 18.000 muertos y cada día más de 3.000 infectados nuevos, abuelitos en residencias metidos en su habitación, estamos enterrando a nuestros muertos de forma anónima, sin poder ir la familia y sin saber dónde están, no tenemos suficientes mascarillas para la población, no tenemos test. Hay que estar en casa el tiempo necesario porque las pandemias se controlan así, pero además del sacrificio de los ciudadanos, tendrán que hacer algo proactivo y tendrán que hablar de los que nos preocupa a los ciudadanos", ha reflexionado durante el directo de 'El Programa de Ana Rosa'.