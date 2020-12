Ana Rosa, sobre el paraíso fiscal de Madrid: "Hay españoles que se van a Portugal a no pagar impuestos y son socialistas"

La negociación del Gobierno por los Presupuestos Generales ha vuelto a encender la llama contra Madrid , ahora por su Fiscalidad , en la que se acusa a la capital de tener una política de bajos impuestos , lo que trataría de cambiarse con una armonización de impuestos. Debate que no está gustando nada a Ana Rosa .

La reacción de Ana Rosa al debate por la fiscalidad de Madrid

La presentadora ha reaccionado a las acusaciones que se está haciendo a la comunidad: "Parece que en Madrid no pagamos impuestos, estamos hablando de sucesiones y de patrimonio, lo digo por acotar, porque claro, como somos un paraíso fiscal se supone que no pagamos impuestos", dejando claro que no está de acuerdo con el debate abierto por ERC.