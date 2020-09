Ana Rosa, de la Ley de Memoria Democrática: "Han fallecido los protagonistas de la Guerra Civil y sus hijos"

La Ley de Memoria Democrática ha vuelto a aparecer en escena y la polémica sobre los títulos nobiliarios del franquismo que tengan connotaciones políticas son unos de los debates más calientes entre los partidos. Ana Rosa no podido morderse la lengua y ha dado su opinión.

Por último, Ana Rosa ha querido resaltar: "No digo que esto no se haga, pero tenemos 50.000 muertos sobre la mesa y hay prioridades". Javier Ruiz le ha preguntado: "¿Cuándo es el momento?". La presentadora, rápidamente le ha contestado: "Cuando no tengamos una crisis".