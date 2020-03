Ana Rosa hace un llamamiento a la responsabilidad: "Dejemos el egoísmo a un lado y recuerden dos palabras: responsabilidad y solidaridad"

Después de que la OMS declarase pandemia el coronavirus este miércoles, Ana Rosa Quintana ha querido hacer un llamamiento a toda la población española para que dejemos de un lado el egoísmo y nos unamos en esta crisis: "Más allá de lo que dicten las autoridades, es hora de actuar a título individual. En dos palabras: responsabilidad y solidaridad. No0s toca actuar como personas responsables para no seguir propagando el virus, pero especialmente apelamos a la solidaridad para no dañar a los más débiles. España es uno de los países más solidarios del mundo y es hora de demostrarlo. Limiten sus contactos y sus citas, especialmente en grupo, no se toquen, hagan un plan para pasar el fin de semana, hagan la compra por Internet.... no es tan difícil. Lo que haga cada uno de nosotros es importante y de cada uno depende que los casos no se multiplique. Recuerden dos palabras: responsabilidad y solidaridad".