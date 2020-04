Ana Rosa Quintana aclara su situación familiar ante el coronavirus: "Viajé para traerme a mi hijo"

Ana Rosa Quintana fue una de las primeras comunicadoras que advirtió que el coronavirus "no era una simple gripe" y que habría que tomar medidas para tratar de frenarlo, pero su viaje a Londres poco antes de que se decretase el estado de alarma suscitó muchas críticas. Este lunes, la presentadora ha querido explicar el motivo que le hizo viajar en avión a otro país en un momento tan delicado: "Fui allí porque mi hijo estaba estudiando en un colegio y me lo quería traer porque ya tenía claro lo que iba a pasar", ha querido aclarar.

"Nos se recomendó el uso de mascarillas porque no había, igual que no se tomaron medidas a tiempo.. eso es así. También es verdad que no creo que esto se hiciese con mala intención", ha repetido una vez más la presentadora.