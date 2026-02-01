Fiesta 01 FEB 2026 - 17:46h.

Arabella Otero ha localizado la nueva residencia de Isabel Pantoja en Gran Canaria y tiene muchísima información sobre cómo es el día a día de la cantante en la isla

Aunque 'Fiesta' no va a desvelar el lugar en el que Isabel Pantoja y su hermano han establecido su nueva residencia en Gran Canaria por proteger su privacidad, Arabella Otero y su cámara han localizado a la cantante y saben exactamente dónde viven los hermanos y dónde transcurre su día a día.

Arabella le ha contado a Emma García y a los colaboradores de 'Fiesta' que ha podido ver tanto a Isabel Pantoja como a su hermano y que le ha llamado especialmente la atención el aspecto de Agustín: "Le he notado muy desmejorado".

Así es el "normal" día a día de Isabel Pantoja en Canarias

La reportera de 'Fiesta' ha adelantado información sobre el día a día de la tonadillera en la isla. Pese a que la cantante siempre se muestra muy celosa de su intimidad, lo cierto es que en Canarias Isabel está haciendo "vida normal" saliendo incluso a cenar a restaurantes de la zona sin pedir intimidad especial:

"Tengo muchísima información de su día a día, ella está saliendo por las noches a cenar, lo hace con total normalidad, como cualquier persona sin pedir salones privados y acompañada del resto de los comensales del local".

