La última foto de Anabel Pantoja antes de su boda: “Todavía no me lo creo”

“No cualquier 1 de octubre… ¡Aún no me lo creo!”, escribía Anabel Pantoja momentos de separarse de su prometido y comenzar a prepararse para el gran momento. El sueño de Anabel Pantoja siempre ha sido vestirse de blanco y está a punto de cumplirlo a sus 35 años. Aunque con la ausencia de sus seres más queridos y con el corazón lleno de dolor tras la pérdida de su abuela hace tan solo dos días, Anabel Pantoja no está dispuesta a que nada ni nadie le estropee el que puede ser el día más feliz de su vida.