Ander Gil, portavoz del PSOE en el Senado: “Consideramos estos homenajes una ofensa para las víctimas”

Ander Gil, portavoz del PSOE en el Senado, ha hablado del pacto de gobierno en Navarra, del cual asegura que no hay pacto ninguno con EH Bildu. “No hay ningún pacto con Bildu y me remito a los hechos”, comenta el portavoz, que dice que la intención de su partido es la de formar gobierno, pero que no hay pacto con EH Bildu.