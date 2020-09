Antonio David, ante los frentes abiertos: "Hay una persona que mueve los hilos y el resto son marionetas"

Rocío Carrasco ha demandado a Antonio David por unas declaraciones que hizo en 2016 y ahora la madre de sus hijos le reclama 120.000 euros: "Me demanda por algo que dije hace cuatro años, que ahora se acuerda. Es una forma lícita de ganar dinero, es chocante que sea cuatros años después". Luego, le manda un mensaje a su ex: "No me han condenado en ninguna demanda, no tiene un buen letrado que le asesore bien".