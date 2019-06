Arcadi Espada se suma a las críticas a Ciudadanos: “Han perdido el contacto con la realidad”

El periodista Arcadi Espada, cofundador de Ciudadanos, ha opinado de forma clara y rotunda sobre la crisis en Ciudadanos tras las dimisiones de Javier Nart y Toni Roldán. “El partido vive un momento ensimismado”, explica Espada. El periodista critica la decisión de Inés Arrimadas de no presentarse en Cataluña y pide a Albert Rivera "meditación y estudio" . "Que reflexionen sobre la peligrosidad del futuro de España", dice.

Según Espada, Ciudadanos debería pactar con Pedro Sánchez. "Ciudadanos ha de pactar con Pedro Sánchez por su inmoralidad, para atarlo corto. No comprendo cómo en el núcleo estratégico de Ciudadanos esto no ha calado", dice. “Pedro Sánchez no es la persona idónea para conducir esta crisis, pero es la que tenemos y hay que apoyarle y encadenarle por el bien de España”.