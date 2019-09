Asraf contesta a Irene Rosales: “Las cosas que están mal hechas se saben, no hace falta decirlo”

El clan Pantoja se encuentra totalmente resquebrajado. Tras la ausencia de Isabel Pantoja en la presentación de la canción de su hija, Isa Pantoja no parecía muy contenta. Tras esto Irene Rosales llamó a Isa Pantoja ‘sin vergüenza’, ya que según Irene, Isa ya sabía que su madre no iba a acudir. Parece que uno de los motivos de esta ausencia es la presencia de Asraf, el cual no parece caer muy bien a la reina del clan.