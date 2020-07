Atraco en Esparreguera: una agente expedientada por grabar y difundir el vídeo de la persecución

Atraco a tiros en un supermercado de Esparreguera, Barcelona . Son dos los hombres que realizan este acto violento a mano armada, entrar en el lugar y se ponen a disparar al techo, pero por suerte no hay ninguna persona herida y todos los clientes salen ilesos. En las imágenes que ha emitido ‘El Programa del verano’ se puede ver a la gente salir del Mercadona justo en el momento después de que se produjera este atrapo con ametralladoras. Los clientes aparecen nerviosos, saliendo rápido del establecimiento e incluso a niños que salen aterrados y escoltados por los Mossos.

A última hora de la tarde fue el momento en el que entraron estos dos hombres a este Supermercado de Esparreguera, robaron el dinero de una de las cajas registradoras y huyeron en un coche, al que persiguió la policía durante un rato y a pesar de los esfuerzos de los agentes no consiguieron atraparlos y por el momento se desconoce su paradero y tienen una orden de busca y captura.

Otra de las cosas que ha llamado mucho la atención de la noticia es que la policía que se encontraba en la persecución de los atracadores grababa la escena desde dentro del coche policial. En las imágenes se puede ver cómo los agentes empuñan un arma y se escuchan frases como: “Qué miedo”, “Sergio, tío, por favor, no me quiero morir”, “dios mío, dios mío”. Esto no ha gustado nada, se ha abierto un expediente disciplinario a la agente durante un mes sin empleo y sueldo, pero podría alargarse durante seis meses por grabar y difundir el vídeo. Un dato curioso es que esta agente en su día fue una chica que participó en algunos concursos televisivos y fue portada de interviú.