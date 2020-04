Nuevos audios de la jefa de la residencia de Ullastrell: "Si no quiere comer, que no coma. Como si se muere"

En los audios que pudimos emitir, se escuchaba a la responsable (que ya está siendo investigada por la fiscalía) decir cosas como: "Si un anciano no puede respirar, le dais agua" o "No dejéis que (los ancianos) hablen con sus puñeteros hijos".

Ahora, este programa ha tenido acceso a nuevos audios en los que la directora habla mal a sus trabajadores y se refiere a los ancianos de manera despectiva: "Que le dejéis dormido, drogado, muy dormido. Lo bastante como para que no se pueda levantar a ningún lado. Y este hombre va a estar dormido hasta el infinito y más allá. Si veis que con la pastilla de rescate me lo decís y le subimos la dosis".

Además, mostraba total indiferencia hacia la salud de los residentes: "Si quiere comer que coma, si no quiere comer que no coma. ¡Se ha acabado! !Como si se muere! Que no quiere ir al baño... vale bonita, ningún problema, una menos", decía refiriéndose a Pepita, una de las residentes.